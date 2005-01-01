Карабкающийся по небоскребу енот заставил переживать за себя весь мир

Пользователи Twitter из города Сент‐Пол в штате Миннесота устроили реалити‐шоу, главным героем которого стал енот, который забирался по стене 23-этажного небоскреба.

Зверек стал звездой соцсетей: о нем рассказали ведущие местной радиостанции MPR News, в соцсетях появился хештэг #mprraccoon, который занял третье место в мировом Twitter. Работники башни следили за енотом и в «прямом эфире» докладывали о его передвижении, пишет «360».

Как пишет издание The Washington Post, енот забрался по стене на несколько этажей небоскреба и устроился на подоконнике с внешней стороны окон. К полудню енот добрался до 21 этажа и остановился на подоконнике отдохнуть.



В какой-то момент уставший енот растянулся на подоконнике.

«Теперь вы знаете, что чувствовал ваш отец во время вашей безбашенной учебе в колледже», – пошутил american_putz.

«Бьюсь об заклад, на приключении енота было больше зрителей, чем на инаугурации Трампа», – заявил Jordan.

Один пользователь предположил, как будет выглядеть обложка журнала Time с «Человеком года».

Другие увидели в успешном завершении путешествия енота философский подтекст:

«Енот преподал нам урок: вы можете чувствовать себя одиноко и устало, но, независимо от того, насколько вы малы, вы чувствуете, что на вас смотрит весь мир. Ненавистники будут пытаться помешать вам, надеясь, что вы упадете на этом пути, но вы никогда не узнаете, как сильно другие хотят, чтобы вы достигли вершины. Так что не сдавайтесь, продолжайте восхождение», – написала thaniam11.