Студента МГУ оштрафовали за надпись против фан-зоны ЧМ-2018

Полиция оштрафовала на 1,5 тыс. рублей студента МГУ Дмитрия Петелина за надпись «Нет фан-зоне» на указателе, сообщил адвокат правозащитной организации «Открытая Россия» Сергей Бадамшин.

«Петелина признали виновным по статье 20.1 КоАП («мелкое хулиганство», – прим. ВЗГЛЯД) и назначили штраф в размере 1,5 тыс. рублей», – цитирует Бадамшина РИА «Новости».

Как пояснил адвокат, суда по делу не было, квитанцию на оплату штрафа выдали в отделе полиции.

Напомним, 9 июня прокуратура Москвы подтвердила факт прекращения уголовного преследования Дмитрия Петелина за надпись против фан-зоны ЧМ-2018.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как в апреле около 200 студентов МГУ им. Ломоносова и ВШЭ выстроились вдоль фасада Главного здания МГУ с целью обратить внимание Оргкомитета ЧМ-2018, а также городских и федеральных властей на проблему размещения фан-зоны вместимостью до 25 тыс. болельщиков на Воробьевых горах.