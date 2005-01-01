Прекращено уголовное дело против студента за надпись на баннере ЧМ-2018

Прокуратура Москвы подтвердила факт прекращения уголовного преследования студента МГУ Дмитрия Петелина, написавшего «нет фан-зоне» на указателе к чемпионату мира по футболу.

«Постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Материалы возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки», – сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает «Интерфакс».

Менеджер правозащиты «Открытой России» Валентина Дехтяренко ранее заявляла, что решение о прекращении дела было принято после того, как прокуратура запросила документы у дознания. «Ранее на этой неделе наши адвокаты подали жалобу в прокуратуру ЗАО и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК («Вандализм»). В ближайшее время мы ознакомимся с постановлением о прекращении уголовного дела», – сказала Дехтяренко.

Студент филфака МГУ Петелин стал подозреваемым по уголовному делу по статье «Вандализм» после того, как написал на баннере-указателе для прохода болельщиков к фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах «нет фан-зоне».

Студенты МГУ активно ведут общественную кампанию за перенос фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА ЧМ-2018 с Воробьевых гор с лета 2017 года. До января 2018 года протестующие направляли всевозможные обращения в государственные органы, а в феврале перешли к акциям протеста.

В апреле около 200 студентов МГУ им. Ломоносова и ВШЭ выстроились вдоль фасада Главного здания МГУ с целью обратить внимание Оргкомитета ЧМ-2018, а также городских и федеральных властей на проблему размещения фан-зоны вместимостью до 25 тысяч болельщиков на Воробьевых горах.