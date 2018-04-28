Студенты МГУ и ВШЭ выстроились в «живой щит» против создания фан-зоны ЧМ-2018

Около 200 студентов МГУ им. Ломоносова и ВШЭ выстроились вдоль фасада Главного здания МГУ с целью обратить внимание Оргкомитета ЧМ-2018, а также городских и федеральных властей на проблему размещения фан-зоны вместимостью до 25 тысяч болельщиков на Воробьевых горах.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, студенты вышли на несанкционированную акцию после того, как власти Москвы шесть раз подряд отказали в согласовании митингов и пикетов против фан-зоны у МГУ под различными предлогами.

«Живой щит» из студентов, держащихся за руки, символизирует оборону университетского кампуса от крупного развлекательного мероприятия, который власти планируют организовать в 300 метрах от учебных и жилых корпусов МГУ.

Студенты МГУ активно ведут общественную кампанию за перенос фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА ЧМ-2018 с Воробьевых гор с лета 2017 года. До января 2018 года протестующие направляли всевозможные обращения в государственные органы, а в феврале 2018 года перешли к акциям протеста. Координирует кампанию Инициативная группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ.

В пресс-релизе заявляется, что за время кампании студенты, аспиранты и сотрудники МГУ отменили тендер на реконструкцию территории МГУ за 2,7 млрд рублей. Участники акции протеста утверждают, что на самом деле планировался «недолговечный» ремонт с целью – «навести лоск на Воробьевых горах перед приездом иностранных футбольных фанатов».

После начала кампании ректор МГУ Виктор Садовничий обратился к городским властям и попросил сдвинуть фан-зону за границу территории МГУ – Университетский проспект. Протестующие утверждают, что данный сдвиг не решает проблем, вызываемых фан-зоной.

Профсоюз сотрудников МГУ «Университетская солидарность» обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино, однако с июля 2017 года ответа не получено.

В феврале активисты провели акцию «Оккупай ректорат», предприняв попытку передачи петиции ректору МГУ Садовничему, но получили отказ в проведении встречи студентов с ректором. Также студенты обратились с просьбой о содействии переносу фан-зоны к послу Фестиваля болельщиков ФИФА Марселю Десайи и послу ФИФА Алексею Смертину.

В марте новому председателю Оргкомитета «Россия-2018» Аркадию Дворковичу был передан перечень нарушений регламента ФИФА при размещении фан-зоны на Воробьевых горах. Также активисты обратились к совету муниципальных депутатов района Раменки от лица студентов и сотрудников МГУ, проживающих в этом районе. Совет депутатов Раменок принял обращение о переносе фан-зоны на имя мэра Москвы Сергея Собянина, президента России Владимира Путина, президента ФИФА Джанни Инфантино и 13 компаний-спонсоров ФИФА.

В апреле официальные студенческие организации МГУ – студенческие советы двух крупных факультетов (механико-математического и вычислительной информатики и кибернетики) обратились к председателю Оргкомитету и мэру Москвы с просьбой перенести фан-зону.

В апреле прошли переговоры с председателем Оргкомитета Аркадием Дворковичем, который позже объявил о достигнутых договоренностях и компромиссах. В частности, Дворкович заявил, что сторонам удалось договориться о приемлемом решении и фан-зону возведут не на территории МГУ, а рядом. Однако член инициативной группы Артем Егоров заявил, что студенты требовали полностью отказаться от проекта фан-зоны вблизи университа.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин 25 апреля заявлял, что вместимость фан-зоны сокращена.

«Мы давно пошли на уступки. Сокращена вместимость фан-зоны, убрана часть объектов, которые оставались в контурах. Теперь все объекты – на территории (в управлении) Москвы, а не университета», – отмечал Сорокин.