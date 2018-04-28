Студенты МГУ и ВШЭ выстроились в «живой щит» против создания фан-зоны ЧМ-2018

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28 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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Россия заработает на примирении двух Корей

Россия может вернуться к двум проектам, которые были невозможны из-за политических сложностей вокруг КНДРФото: Ryu Seung-Il/Zuma/Global Look Press
Наметившееся примирение Южной и Северной Кореи дает шанс на реализацию двух проектов, напрямую связанных с Россией. Речь идет о строительстве газопровода в Южную Корею через северокорейскую территорию, в чем России нет равных. А также о соединении межкорейской железной дороги с российским Транссибом. Что именно это могло бы дать нашей стране? Подробности...
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Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаФото: Korea Summit Press Pool/Reuters
Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...

Говорить о «победе» Ким Чен Ына было бы большим преувеличением

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
27 апреля 2018 года, возможно, станет исторической датой. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой обозначены весьма амбициозные цели. Подробности...
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Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

Владимир Блинов, digital-агентство «Интериум»
Британские ученые сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях. Можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы». Подробности...
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          Студенты МГУ и ВШЭ выстроились в «живой щит» против создания фан-зоны ЧМ-2018

          28 апреля 2018, 19:09

          Текст: Антон Касс

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          Около 200 студентов МГУ им. Ломоносова и ВШЭ выстроились вдоль фасада Главного здания МГУ с целью обратить внимание Оргкомитета ЧМ-2018, а также городских и федеральных властей на проблему размещения фан-зоны вместимостью до 25 тысяч болельщиков на Воробьевых горах.

          Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, студенты вышли на несанкционированную акцию после того, как власти Москвы шесть раз подряд отказали в согласовании митингов и пикетов против фан-зоны у МГУ под различными предлогами.

          «Живой щит» из студентов, держащихся за руки, символизирует оборону университетского кампуса от крупного развлекательного мероприятия, который власти планируют организовать в 300 метрах от учебных и жилых корпусов МГУ.

          Студенты МГУ активно ведут общественную кампанию за перенос фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА ЧМ-2018 с Воробьевых гор с лета 2017 года. До января 2018 года протестующие направляли всевозможные обращения в государственные органы, а в феврале 2018 года перешли к акциям протеста. Координирует кампанию Инициативная группа студентов, аспирантов и сотрудников МГУ.

          В пресс-релизе заявляется, что за время кампании студенты, аспиранты и сотрудники МГУ отменили тендер на реконструкцию территории МГУ за 2,7 млрд рублей. Участники акции протеста утверждают, что на самом деле планировался «недолговечный» ремонт с целью – «навести лоск на Воробьевых горах перед приездом иностранных футбольных фанатов». 

          После начала кампании ректор МГУ Виктор Садовничий обратился к городским властям и попросил сдвинуть фан-зону за границу территории МГУ – Университетский проспект. Протестующие утверждают, что данный сдвиг не решает проблем, вызываемых фан-зоной.

          Профсоюз сотрудников МГУ «Университетская солидарность» обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино, однако с июля 2017 года ответа не получено.

          В феврале активисты провели акцию «Оккупай ректорат», предприняв попытку передачи петиции ректору МГУ Садовничему, но получили отказ в проведении встречи студентов с ректором. Также студенты обратились с просьбой о содействии переносу фан-зоны к послу Фестиваля болельщиков ФИФА Марселю Десайи и послу ФИФА Алексею Смертину.

          В марте новому председателю Оргкомитета «Россия-2018» Аркадию Дворковичу был передан перечень нарушений регламента ФИФА при размещении фан-зоны на Воробьевых горах. Также активисты обратились к совету муниципальных депутатов района Раменки от лица студентов и сотрудников МГУ, проживающих в этом районе. Совет депутатов Раменок принял обращение о переносе фан-зоны на имя мэра Москвы Сергея Собянина, президента России Владимира Путина, президента ФИФА Джанни Инфантино и 13 компаний-спонсоров ФИФА.

          В апреле официальные студенческие организации МГУ – студенческие советы двух крупных факультетов (механико-математического и вычислительной информатики и кибернетики) обратились к председателю Оргкомитету и мэру Москвы с просьбой перенести фан-зону.

          В апреле прошли переговоры с председателем Оргкомитета Аркадием Дворковичем, который позже объявил о достигнутых договоренностях и компромиссах. В частности, Дворкович заявил, что сторонам удалось договориться о приемлемом решении и фан-зону возведут не на территории МГУ, а рядом. Однако член инициативной группы Артем Егоров заявил, что студенты требовали полностью отказаться от проекта фан-зоны вблизи университа.

          Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин 25 апреля заявлял, что вместимость фан-зоны сокращена.

          «Мы давно пошли на уступки. Сокращена вместимость фан-зоны, убрана часть объектов, которые оставались в контурах. Теперь все объекты – на территории (в управлении) Москвы, а не университета», – отмечал Сорокин.


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