На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

Пользователи соцсетей обратили внимание, что отец Петра Порошенко Алексей носит звезды Героя СССР и Героя Социалистического Труда, хотя не был отмечен этими наградами.

«Потрошенко разместил в Facebook фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г… никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить», – написала пользователь Twitter со ссылкой на журналиста Александра Роджерса (орфография автора сохранена).

Потрошенко разместил в фейсбуке фото своего папаши.На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины.Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г..никогда не было (списки есть в открытом доступе,можете проверить.Александр Роджерс. pic.twitter.com/8TV2G8d2kp — Галина (@_Alina_35_) June 12, 2018

Фото в Facebook Порошенко разместил в честь дня рождения своего отца. «Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал Закон «О Высшем антикоррупционном суде», а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!» – написал украинский президент.

Вместе с тем в находящихся в открытом доступе списках Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда действительно нет имени отца Петра Порошенко.

Впрочем, по словам некоторых блогеров, не исключено, что Порошенко-старший носит звезду «Героя казачества». «Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР», – пишет коллекционер и фалерист Андрей Боечко.

Согласно открытым данным Алексей Порошенко является Героем Украины (с 2009 года). Он также награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие» и медалью в ознаменование 100-летней годовщины рождения Ленина.