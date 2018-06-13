В Минюсте предположили сроки рассмотрения жалобы Telegram в ЕСПЧ

Жалоба со стороны Telegram в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений может и не быть обработана в 2018 году, заявил уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

Гальперин заявил, что Минюст не получал официального уведомления из Страсбурга по жалобе Telegram, передает ТАСС.

Сообщение о жалобе будет направлено российским властям для подготовки правовой позиции после коммуникации жалобы, если она отвечает критериям приемлемости, однако «на этапе изучения (...)жалоба может находиться в так называемой фильтрационной секции суда от нескольких месяцев до нескольких лет».

Напомним, жалоба Telegram была зарегистрирована в ЕСПЧ в мае.

Ранее стало известно, что решение Таганского суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера в Мосгорсуде, который рассмотрит жалобу 14 июня.

В апреле, за день до решения Таганского суда, журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали в ЕСПЧ жалобу по поводу возможной блокировки Telegram в России.