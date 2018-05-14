Telegram оспорил решение о блокировке мессенджера

Юристы Telegram подали апелляционную жалобу в Московский городской суд на решение Таганского райсуда столицы о блокировке сервиса в России, сообщил адвокат Павел Чиков.

Он уточнил, что жалобу подали на прошлой неделе, 11 мая. «Прошу отменить решение Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 г.», – передает ТАСС сообщение адвоката.

Между тем, накануне Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.

20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.