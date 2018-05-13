ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования

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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»Фото: Reuters
Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

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          ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования

          13 мая 2018, 22:45

          Текст: Антон Никитин

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          Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей, сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

          По словам юриста, ЕСПЧ предложил представителям мессенджера подать на отдельном формуляре полную жалобу по поводу блокировки Telegram, передает ТАСС.

          В жалобе мессенджера утверждается, что штраф якобы нарушает право свободного распространения информации.

          Напомним, 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Во вторник Telegram обжаловал решение ВС по ключам шифрования. В пятницу Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу на немедленное исполнение решения о блокировке мессенджера.

          Отметим, по этому поводу глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что решения судов должны исполняться, никаких исключений быть не должно.


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