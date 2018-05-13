ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ключи шифрования

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей, сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

По словам юриста, ЕСПЧ предложил представителям мессенджера подать на отдельном формуляре полную жалобу по поводу блокировки Telegram, передает ТАСС.

В жалобе мессенджера утверждается, что штраф якобы нарушает право свободного распространения информации.

Напомним, 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Во вторник Telegram обжаловал решение ВС по ключам шифрования. В пятницу Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу на немедленное исполнение решения о блокировке мессенджера.

Отметим, по этому поводу глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что решения судов должны исполняться, никаких исключений быть не должно.