Telegram обжаловал решение ВС по ключам шифрования

Мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ о необходимости предоставления ей ключей для расшифровки сообщений пользователей, сообщил адвокат Павел Чиков.

«В Апелляционную коллегию Верховного суда подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС от 20 марта 2018 года... принять новое решение», – передает РИА «Новости» слова Чикова.

Сторона защиты настаивает, что приказ ФСБ был принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц, что «угрожает безопасности граждан».



Напомним, ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование ФСБ.