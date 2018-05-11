Суд оставил без движения жалобу на блокировку Telegram

Таганский суд Москвы оставил без движения жалобу на немедленное исполнение решения о блокировке мессенджера Telegram, адвокатам предложено исправить недостатки до 4 июня, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

О каких именно процессуальных недостатках идет речь, пока не уточняется, передает РИА «Новости».

«В Таганский районный суд Москвы поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership… Cудья пришел к выводу, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 4 июня», – сказала Сухинина.

Она отметила, что если заявитель не согласен с решением суда, ему надлежит представить в суд апелляционную жалобу по числу лиц, участвующих в деле, приложив документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

8 мая мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ о необходимости предоставления ей ключей для расшифровки сообщений пользователей.

20 мартя Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Юрист компании Telegram Messenger Limited Рамиль Ахметгалиев отметил, что мессенджер все равно не может выполнить требование ФСБ.