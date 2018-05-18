Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалобы Telegram

Московский городской суд сообщил, когда рассмотрит жалобу представителей Telegram на блокировку мессенджера в России.

«Поступившая апелляционная жалоба назначена к рассмотрению в Московском городском суде в 09.20 мск 14 июня», – сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По ее словам, в данной жалобе речь идет об удовлетворенном заявлении Роскомнадзора и немедленном его исполнении.

Напомним, решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.