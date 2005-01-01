Решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера, заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», – передает ТАСС слова Солоповой.

Ранее сообщалось, что представители Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера.

Между тем Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.

Напомним, 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск юристов Telegram и отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений.