В ЕСПЧ зарегистрирована жалоба на блокировку Telegram в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку мессенджера в России, сообщил юрист Павел Чиков.

«В базе ЕСПЧ появилась карточка жалобы юриста Дамира Гайнудинова, представляющего мессенджер в Страсбурге», – цитирует Чикова ТАСС.

Напомним, также ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей.

На прошлой неделе стало известно, что решение Таганского суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера в Мосгорсуде, который рассмотрит жалобу 14 июня.

В апреле, за день до решения Таганского суда, журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали в ЕСПЧ жалобу по поводу возможной блокировки Telegram в России.