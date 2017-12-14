Журналисты пожаловались в ЕСПЧ на возможную блокировку Telegram

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу по поводу возможной блокировки мессенджера Telegram в России.

Об этом сообщил юрист Дамир Гайнутдинов, который представляет мессенджера Telegram в ЕСПЧ.

«Существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования», – указывается в жалобе.

Также при блокировке сервиса, считают журналисты, им придется отказаться от Telegram-каналов, являющихся важным способом распространения мнений по актуальным вопросам, передает ТАСС.

В среду Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.