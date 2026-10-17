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Металлургический комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения
Комбинат «Запорожсталь» получил серьезные повреждения из-за взрывов
Металлургический комбинат «Запорожсталь», принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, получил серьезные повреждения, поражены инфраструктура и доменные печи.
В результате взрывов серьезно пострадал металлургический комбинат «Запорожсталь», входящий в структуру компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова, передает ТАСС.
«Поражены энергетическая и логистическая инфраструктура, нанесен ущерб доменным печам», – говорится в сообщении на сайте холдинга «Метинвест».
Представители компании ранее указывали, что даже после проведения ремонтных работ предприятие не сумеет выйти на полную производственную мощность.
Металлургическая отрасль приносила Украине около 6,2 млрд долларов валютных поступлений каждый год. Отчисления завода «Запорожсталь» в бюджет составляли порядка 4 млрд гривен, или 90 млн долларов ежегодно.
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