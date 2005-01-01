Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил американскому президенту Дональду Трампу провести второй раунд саммита двух стран в Пхеньяне, сообщают источники.

1 июня замглавы ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль передал Трампу письмо, в котором содержалось приглашение в столицу Северной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Чунан Ильбо» и «Киодо».

Источники утверждают, что обе страны выразили желание продолжить переговоры на высшем уровне и не исключают, что возможен и третий раунд, если переговоры будут проходить благополучно.

Третий раунд саммита может пройти в сентябре в Вашингтоне.

Напомним, и Трамп, и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур. Их встреча должна состояться 12 июня.