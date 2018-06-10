Асад возложил на Запад ответственность за продолжение войны в Сирии

Прямую ответственность за продолжение войны в Сирии несут страны Запада, в то время как Россия и Иран не стремятся вмешиваться в конфликт, заявил в интервью The Mail on Sunday сирийский президент Башар Асад.

«Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Он не сложен. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство. Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада», – сказал лидер арабской республики, передает ТАСС.

По его словам, «чем большего продвижения мы (Дамаск – прим. ВЗГЛЯД) добиваемся в политическом и военном плане, тем в большей степени западные страны, особенно США, Великобритания и Франция, будут пытаться его (кризис) затянуть и отдалить его урегулирование для сирийцев».

Асад подчеркнул, что Дамаск ведет борьбу с террористами, которые «поддерживаются британскими, французскими, американскими властями и их марионетками». «Запад поддерживал эту войну с самого начала, и он поддерживал террористов. В первую очередь ответственность (за войну в Сирии) несет Запад», – отметил он .

Между тем Россия и Иран, в отличие от западных государств, придерживаются иного подхода к данному конфликту, подчеркнул президент. «Их политика, их поведение, их ценности сводятся не к тому, чтобы вмешиваться и диктовать. Они этого не делают», – указал Асад.

По его словам, «Россия никогда не координировала ни с одной из сторон (действия) против Сирии, ни на политической, ни на военной арене. Это противоречие. Как можно помогать сирийской армии в ее борьбе и одновременно согласовывать с врагами ее разгром?».

Кроме того, он отказался раскрыть детали, связанные с возможными поставками зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300.

23 апреля СМИ сообщали, что Россия может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию. Помощник президента Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что переговоры о передаче Дамаску С-300 не ведутся.