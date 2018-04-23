Лавров прокомментировал возможные поставки С-300 в Сирию

Вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию пока не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на полях официального визита в Китай.

«Не могу сказать, что он решен… Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, еще предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено», – сказал Лавров, чье заявление было опубликовано на сайте российского МИД.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность поставок установок С-300 в Сирию и отметил, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место «химатаки». 71 из них сбили. Средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии.