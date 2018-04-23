Песков прокомментировал возможные последствия поставки С-300 в Сирию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность поставок установок С-300 в Сирию и отметил, что ракетный удар, нанесенный США, Францией и Великобританией, ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.

«Не буду сейчас никак комментировать. Я лишь еще раз напомню вам заявление, которое сделал президент (Владимир) Путин после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос об усложнении международной обстановки и отношений России с другими странами в связи с возможной поставкой С-300 в Сирию.

«Собственно, ракетный удар – он и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг Сирии и сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования», – заявил Песков.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место «химатаки». 71 из них сбили. Средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии.