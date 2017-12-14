Стало известно о скорой поставке С-300 в Сирию

Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию, сообщили СМИ.

По данным источников, С-300 планируют поставлять в Сирию на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиации от обстрелов.

Два военно-дипломатических источника заявили, что находившийся «преимущественно в политической плоскости» вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен.

Предполагается, что компоненты С-300 в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ.

В Минобороны подтвердить начало поставок пока не смогли.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

Ранее начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.

Израильские аналитики и бывшие военные считают единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 «немедленную попытку их уничтожения». Отметим, что газета ВЗГЛЯД подробно изучала вероятность такого сценария.

Напомним, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску.