Появились данные о намерении Израиля уничтожить С-300 в Сирии

После авиаударов США и их союзников по Сирии Россия предупредила, что может начать поставки Дамаску современных систем ПВО; такая перспектива встревожила Израиль даже больше, чем сами Соединенные Штаты, пишет Bloomberg.

Израильские аналитики и бывшие военные считают единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 «немедленную попытку их уничтожения», говорится в статье.

«Это разрушило бы хрупкие отношения между Израилем и Россией, которые держали каналы связи открытыми, несмотря на поддержку противоположных сторон в Сирии», – пишет автор статьи.

До сих пор Израиль «пользовался свободой маневра» в небе, благодаря «превосходству в воздухе» и «неявным зеленым светом из Москвы», однако оба эти условия могут теперь измениться, считает Bloomberg.

В статье приводятся слова генерал-майора запаса Армии обороны Израиля, главы Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета Амоса Ядлина: «Если я хорошо знаю ВВС, у нас уже есть соответствующие планы по устранению этой угрозы (С-300 в Сирии – прим. ВЗГЛЯД). После того, как эта угроза будет устранена, (...) все вернется на круги своя».

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.