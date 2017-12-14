С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

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21 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
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США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
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Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
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Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
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Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
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Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

          С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирию, но их туда надо еще доставить   21 апреля 2018, 09:46
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария?

          Министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу обозначил, что у Москвы теперь нет никаких моральных преград тому, чтобы начать поставки Сирии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит».

          «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, – указал Лавров. – Мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное». «Но теперь у нас такого морального обязательства нет», – резюмировал министр.

          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал прямо комментировать вопрос поставок С-300. «Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно», – сказал он.

          Напомним, еще в начале недели Лавров, назвав ракетный обстрел Сирии «возмутительным актом агрессии со стороны США, Франции и Великобритании», сообщил, что Россия будет рассматривать разные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300. Начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской тоже не исключал, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках.

          Перспектива появления в Сирии С-300 сильно встревожила Израиль. Такие поставки разрушат «хрупкие» отношения двух стран и открытые каналы связи друг с другом, поспешил написать Bloomberg. Сейчас Израиль пользуется «свободой маневра» в небе благодаря «неявному зеленому свету из Москвы», дающему ему «превосходство в воздухе».

          Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прогнозирует похолодание в диалоге с Израилем в случае поставок. «Поставки, безусловно, ухудшат наши отношения с Израилем. Ведь эти комплексы позволят Сирии, например, сбивать израильские самолеты над Ливаном со стороны Бекаа и на территории других сопредельных стран», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          «Хитрых вариантов, которые позволили бы одновременно осуществить поставки в Сирию и сохранить нормальные отношения с Израилем тут отсутствуют, их попросту быть не может. Для Израиля это большая проблема, потому как его превосходство в воздухе уменьшится», – подчеркнул Багдасаров.

          Если С-300 окажутся у Дамаска, то это существенно уменьшит возможности Израиля безнаказанно наносить удары по сирийской территории, заявил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «В последнее время Израиль наносит эти удары из воздушного пространства Ливана, применяя авиационные средства поражения в виде крылатых ракет большой дальности. Так вот поставка комплексов С-300 лишит их такой возможности», – уверен он.

          «У Сирии уже есть кое-какие неплохие системы ближнего и среднего радиуса действия», – отметил Джереми Бинни, редактор раздела по Ближнему Востоку и Африке журнала Jane's Defence Weekly. Если добавить С-300, «сирийцы будут способны создать над страной довольно обширную многослойную защиту из средств ПВО».

          В связи с этим некоторые израильские эксперты считают единственным вариантом ответа на доставку подобных комплексов «немедленную попытку их уничтожения». Как заявил глава Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета, отставной генерал-майор израильской армии Амос Ядлин, «у нас уже есть соответствующие планы по устранению этой угрозы». «После того, как эта угроза будет устранена, (...) все вернется на круги своя», – заверил генерал-майор. Джереми Бинни предположил, что для уничтожения С-300 Израиль может использовать истребители пятого поколения F-35 и средства электронной борьбы.

          «Неуязвимых систем ПВО не бывает, как не бывает и неуязвимой авиации»,

          – указал Мураховский. В то же время он подчеркнул, что предупреждения Израиля о возможности уничтожить С-300 до их развертывания в Сирии все же не имеют ничего общего с действительностью и вообще напоминают анекдотическую ситуацию.

          В любом случае, американские СМИ рано потирают руки в ожидании израильско-российского военного конфликта. В экспертных кругах в Израиле считается аксиомой, что при возможном ударе не должны пострадать российские военные. Подразумевается, что израильские ВВС попытаются разбомбить С-300 только тогда, когда он полностью перейдет в руки сирийцев.

          Более того, бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми подверг сомнению и тезис об ухудшении отношений. «Понятно, что Израилю будет неприятно, если сирийская армия получает более совершенные и современные средства ПВО. Но я не думаю, что это станет причиной для резкого обострения отношений», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          «В конце концов порядок международных отношений таков, что не всегда государства полностью удовлетворяют пожелания других стран, так как у каждого есть свои национальные интересы», – отметил Кедми. «Например, сейчас в США идет дискуссия о том, чтобы поставить Саудовской Аравии ядерные технологии. Вы думаете, Израилю это нравится? Нет, но США сделают поставки, – указал он. – Когда США поставили Египту самолеты F-16 и танки Abrams, а также создали предприятия по производству танков, то нам это тоже не нравилось. А истребители F-15 и самолеты электронной разведки для Саудовской Аравии? Израилю это не нравилось, Израиль возражал. Правда, американцы нам давали компенсацию. С Россией у нас, конечно, другие отношения», – объяснил собеседник.

          Кедми также подчеркнул, что появление С-300 у Сирии на баланс сил особо не повлияет, потому что «Сирия достаточно слабое государство». «Поставки немного осложнят, но не воспрепятствуею действиям израильской авиации, если ей придется выполнять задачи в сирийском небе. Но С-300 – это не такая уж большая проблема. Если бы речь шла про С-400 вкупе с другими элементами противовоздушной обороны – тогда да», – резюмировал эксперт.

          Стоит отметить, что ЗРК С-300 и даже более современные С-400 уже есть на территории Сирии, однако это комплексы вооруженных сил России, задача которых заключается в охране российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

          В распоряжении же сирийской армии находятся только более старые комплексы, приобретенные до начала гражданской войны. В частности, это еще советские образцы тридцатилетней давности С-125, С-200, «Бук-М1», «Бук-М2», «Квадрат» (экспортный вариант комплекса «Куб»), «Оса» и «Стрела». Кроме того, у сирийцев есть более современные комплексы – «Панцирь-С», которые при отражении последней атаки международной коалиции показали почти стопроцентную точность, как отметили в минобороны РФ. Напомним, из выпущенных США, Британией и Францией в ночь на 14 апреля 103 крылатых ракет сирийские средства ПВО перехватили 71, отмечали в ведомстве.

          США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
          Нынешние средства сирийской ПВО устарели, заявил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Тот же советский комплекс С-200, С-75 или С-125 может одновременно стрелять по одной цели, а С-300 – по шести. «Один зенитно-ракетный дивизион С-300 эквивалентен шести дивизионам ПВО разных типов старого образца. По эффективности и математическому ожиданию числа уничтоженных целей он может быть эквивалентен среднему зенитно-ракетному полку образца 90-х годов», – рассказал собеседник.

          Бижев отметил, что С-300 существенно усилят оборонительные возможности Сирии в случае повторения ракетного нападения США. «С-300 противостоят любым аэрокосмическим целям, которые могут двигаться с любой скоростью. Сейчас нет воздушного противника, с которым этот комплекс не справился бы», – заверил он. При этом С-300 – это подвижные комплексы, поэтому в короткие сроки могут усилить в Сирии «любой театр военных действий». «Срок готовности С-300 к боевому применению – шесть минут. Отстрелялся, уничтожил цели, свернулся, ушел, спрятался в горах. И все!» – отметил генерал.

          В то же время Бижев подчеркнул, что прикрыть комплексами С-300 все небо над Сирией не удастся, так как для этого их придется ставить вдоль и поперек Сирии на расстоянии друг от друга 50-60 км. По его словам, противовоздушная оборона строится с учетом охраны особо важных объектов, к которым относятся электростанции, командные пункты, административно-промышленные центры, порты, аэродромы, промышленные районы.

          Кроме того, для более эффективного отражения ракетного нападения со стороны США и их союзников Сирии нужно создать смешанную группировку ПВО с участием не только С-300, но и авиации, и средств радиоэлектронной борьбы. Эффективность защиты рассчитывается по следующей формуле: средств поражения должно быть в 1,3-1,7 раза больше средств нападения противника, объяснил собеседник.

          Оптимальным для поставки будут три-четыре дивизиона (в каждом по 12 установок) С-300, считает Виктор Мураховский. Этого хватит для защиты важных объектов на территории страны, однако все же будет недостаточно для отражения массированной атаки США с использованием авианосца и запуском нескольких сотен крылатых ракет. «Рассчитывать Сирии на отражение массированного ракетно-авиационного удара США – это несерьезно. Там всего бюджета страны на это не хватит», – подытожил собеседник.

          Кроме того, эксперт подчеркнул, что использовать С-300 исключительно против крылатых ракет вообще «не комильфо». «Для них это слишком простая цель. С-300 больше предназначены для уничтожения маневрирующих сложных целей типа самолетов тактической и стратегической авиации, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, постановщиков помех. А по крылатым ракетам отлично работают комплексы ближнего действия и малой дальности, такие как «Панцирь-С», «Бук», который замечательно показал свою работу», – сказал Мураховский, добавив, что в случае необходимости С-300 может работать и по малоскоростным и низколетящим целям типа беспилотников и крылатых ракет.

          В то же время эксперт считает, что вероятность поставки С-300 крайне высока. «Надо признать, что Запад перешел некоторую черту в своем игнорировании договоренностей, в том числе негласных. Стороны доверяли друг другу. Они верили, что мы не поставим, а мы верили, что они не будут предпринимать действия, которые поставят под угрозу кое-какие объекты. Они нагло и беспардонно нарушили договоренности. Нам-то теперь чего стесняться?» – заметил он.


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