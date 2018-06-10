Асад отказался раскрывать информацию по С-300

Президент Сирии Башар Асад отказался обсуждать со СМИ вопрос поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-300.

«Что касается С-300, почему они объявили об этом и потом перестали говорить об этом? Лучше спросить российских чиновников», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Асад сказал, что заявления было «политическое».

«У них своя собственная тактика», – отметил он.

При этом Асад пояснил, что информация, касающаяся непосредственно самих поставок, «будут ли отправлять или нет», является уже «военным вопросом», эти данные не обсуждаются со СМИ.

Он также сообщил, что полученные данные подтверждают информацию о сфабрикованной «химатаке» в Думе – отравляющие вещества там не применялись.

По словам Асада, Лондон должен доказать то, что атака произошла, и кто за нее ответственен.