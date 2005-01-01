В Кремле рассказали о переговорах по С-300 для Сирии

Переговоры о передаче Дамаску российской противовоздушной системы С-300 не ведутся, сообщил помощник президента Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

«Пока ни о каких поставках современных новых систем (противовоздушной обороны) речи не идет, – заявил «Известиям» Кожин, отвечая на вопрос о передаче Сирии системы С-300.

По его словам, у сирийских вооруженных сил есть «все, что надо».

В то же время в экспертной среде отмечают, что если поставка С-300 и состоится, то на некоммерческой основе.

«Обучение управлению системой сирийские военнослужащие могли бы пройти в России. Кроме того, помощь в ее освоении могут оказать иранские союзники Сирии, у которых на вооружении С-300 уже есть», – пояснил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В конце апреля сообщалось, что Рособоронэкспорт поставит Сирии системы ПВО С-300 при соответствующем решении высшего руководства России.

23 апреля СМИ сообщали, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.

25 апреля дипломатический источник также сообщил, что Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.