Рособоронэкспорт назвал условие поставки С-300 Сирии

Рособоронэкспорт поставит Сирии системы ПВО С-300 при соответствующем решении высшего руководства России, заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха (включает в свой состав Рособоронэкспорт) Виктор Кладов.

«Если такое решение будет принято российским руководством, то Рособоронэкспорт оформит этот контракт, а «Алмаз-Антей» (производитель) успешно изготовит и поставит данные системы. Никаких проблем нет. Это очень серьезное политическое решение, и принимается оно руководством страны», – сказал он? передает РИА «Новости».

23 апреля СМИ сообщали, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.

25 апреля дипломатический источник также сообщил, что Москва не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, тем самым опровергнув слова посла Сирии в России Рияда Хаддада.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала победу сирийских ПВО над американскими ударными ракетами.