Юная украинская певица решила выступить на конкурсе в Крыму

Участница украинского шоу «Голос. Дети» 12-летняя Ева Лепа выступит в финале российского конкурса молодых исполнителей «Детская новая волна 2018».

На сайте конкурса Лепа значится как одна из участниц «Детской новой волны». В ее профиле написано, что девочка хотела бы выступить вместе российскими певцами Полиной Гагариной и Димой Биланом.

Юная певица в своем Instagram поделилась фотографиями из Ялты.

Пожелайте мне удачи. Публикация от Ева Лёпа (@evsi_22) 28 Май 2018 в 4:56 PDT

Украинка выложила совместное фото с Ивеной Работовой из Болгарии, которая также участвует в российском конкурсе.

@ivena_rabotova_official Публикация от Ева Лёпа (@evsi_22) 1 Июн 2018 в 1:03 PDT

Ева Лепа родилась в украинском Кременчуге. Победитель и участник многих музыкальных конкурсов и проектов («Солнце за нас» (2015), «Вокал стар» (2015), «Феерия звезд» (2016), «Поколение Next» (2016), «Голос. Дети» (2017, Украина), Berliner Perl (2017), «Покори сцену» (2018).

Конкурс «Детская новая волна 2018» проходит в Крыму 31 мая и 1 июня.