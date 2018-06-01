В МВФ раскритиковали последние решения украинского кабмина

Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Руден направил украинскому кабмину письмо, в котором высказал недовольство его последними решениями, сообщил источник в правительстве Украины.

Международной организации, в частности, не понравилось еще не обнародованное постановление правительства о лишении минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства, которое якобы было принято на закрытом заседании, сообщает Liga.net.

При этом в пресс-службе премьера Украины Владимира Гройсмана опровергли информацию о принятых решениях. Там говорят, что на закрытом заседании поднимался вопрос о применении принципа «молчаливого согласия» в тех случаях, когда минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение кабмина.

«Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остаётся при своих правах», – отметили в пресс-службе.

В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что такие решения кабмина уже были подготовлены и получены минфином. «Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар, который угрожал бы срывом программы МВФ», – сказал министр.

В конце мая стало известно, что Евросоюз планирует выдать двумя траншами кредит Украине в объеме до 1 млрд евро, поддержка будет рассчитана на два с половиной года, сказано в проекте, переданном на утверждение Совету ЕС и Европарламента.