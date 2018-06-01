В МВФ раскритиковали последние решения украинского кабмина

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...

Перестаньте лебезить перед предателями!

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
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Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          В МВФ раскритиковали последние решения украинского кабмина

          1 июня 2018, 14:46

          Текст: Алина Назарова

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          Руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Руден направил украинскому кабмину письмо, в котором высказал недовольство его последними решениями, сообщил источник в правительстве Украины.

          Международной организации, в частности, не понравилось еще не обнародованное постановление правительства о лишении минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства, которое якобы было принято на закрытом заседании, сообщает Liga.net.

          При этом в пресс-службе премьера Украины Владимира Гройсмана опровергли информацию о принятых решениях. Там говорят, что на закрытом заседании поднимался вопрос о применении принципа «молчаливого согласия» в тех случаях, когда минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение кабмина.

          «Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остаётся при своих правах», – отметили в пресс-службе.

          В то же время министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что такие решения кабмина уже были подготовлены и получены минфином. «Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар, который угрожал бы срывом программы МВФ», – сказал министр.

          В конце мая стало известно, что Евросоюз планирует выдать двумя траншами кредит Украине в объеме до 1 млрд евро, поддержка будет рассчитана на два с половиной года, сказано в проекте, переданном на утверждение Совету ЕС и Европарламента. 


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