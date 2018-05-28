ЕС пообещал Украине 1 млрд евро двумя траншами

Евросоюз планирует выдать двумя траншами кредит Украине в объеме до 1 млрд евро, поддержка будет рассчитана на два с половиной года, сказано в проекте, переданном на утверждение Совету ЕС и Европарламента.

«Макрофинансовая поддержка союза должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании», – передает РИА «Новости» текст документа.

Эта сумма будет доступна Украине в течение двух с половиной лет, «начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании».

«Вся сумма макрофинансовой помощи союза должна быть предоставлена Украине в форме кредитов», – говорится в документе.

Максимальный срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Накануне на Украине рассказали, как МВФ «послал» Киев.

В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.