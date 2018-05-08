США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»

Вашингтон повторно ввел санкции в отношении АО «Рособоронэкспорт», объяснив это нарушением законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Уведомление о введении санкций госдепартамент США опубликовал в федеральном реестре, передает ТАСС.

В документе говорится, что решение о применении ограничительных мер к «Рособоронэкспорту» принято 30 апреля и утверждено помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. Санкции приняты на срок в два года, но могут быть прекращены по решению госсекретаря США Майкла Помпео.

В начале апреля «Рособоронэкспорт» был внесен в список санкций США по Сирии вместе с рядом других российских компаний. В целом санкции введены против 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов заявлял, что «Рособоронэкспорт» ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 млрд долларов, несмотря на санкции.

В 2017 году, как сообщал в феврале глава Ростеха Сергей Чемезов, компания продала оружия на сумму около 13 млрд долларов.