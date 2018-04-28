Рособоронэкспорт назвал планируемую сумму экспорта оружия

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 млрд долларов, несмотря на санкции, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«13 миллиардов – высокий уровень. Особенно если учесть те санкционные ограничения, под которыми «Рособоронэкспорту» приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру», – передает РИА «Новости» слова Кладова, подводившего итоги выставки в Малайзии DSA-2018.

Он рассказал также, что Россия готова обсудить с малайзийской стороной выделение кредита для закупок очередной партии истребителей, но пока тендер не объявлен.



«Мы всегда исходим из того, что готовы обсуждать с нашими партнерами взаимовыгодные условия. И малайзийская сторона это знает. В настоящий момент тендер на закупку не объявлен, поэтому говорить о какой-то конкретике сейчас не имеет смысла. Да, повторюсь, мы готовы рассматривать различные варианты, в том числе и кредитование поставок», – заявил Кладов.

Напомним, в начале февраля глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Рособоронэкспорт продал оружия в 2017 году на сумму около 13 млрд долларов.

Зампредседателя Союза машиностроителей Александр Михеев заявил, что компания Рособоронэкспорт в 2017 году заключила оборонные контракты на сумму около 15 млрд долларов с 53 странами мира.