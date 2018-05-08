В ФСО рассказали о госномере президентского лимузина

Представители Федеральной службы охраны (ФСО) прокомментировали процесс получения госномера для лимузина президента Владимира Путина.

В ведомстве отметили, что госномер для президентской машины «в776ус» 77 региона был получен в установленном законном порядке и ранее мог принадлежать другому автомобилю, передает «Рен-ТВ».

Ранее журналисты телеканала выяснили, что машина была снята с учета около четырех лет назад.

Напомним, в понедельник автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев рассказал, что новый лимузин президента Владимира Путина, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название «Сенат-лимузин».

На одном из сайтов, посвященном госномерам, была обнаружена фотография, выложенная более четырех лет назад в категории брошенных автомобилей. На фото старая ржавая «Волга» ГАЗ-3110, за стеклом которой видна табличка с таким же номером, как у президентского лимузина.