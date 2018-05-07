Названа дата рассмотрения Госдумой кандидатуры Медведева на пост премьера

Вице-спикер нижней палаты парламента от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что совет Госдумы вынес вопрос об утверждении кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьера на 8 мая.

«Рассмотрим завтра. Заседание начнется в 15.00», – сказал Лебедев, передает ТАСС.

Член президиума КПРФ Николай Коломейцев при этом заявил, что Компартия не будет поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник думские фракции отреагировали на внесенную Путиным кандидатуру премьера. До этого президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.

Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом России: с 8 мая 2012 года.