ВМФ в мае получит новейший ракетный корабль

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав Военно-морского флота, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Дыгало напомнил, что корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе, передает ТАСС.

Он отметил, что корабли проекта 21631 оснащены образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения. Эти корабли призваны охранять и защищать экономическую зону государства, подчеркнул представитель ВМФ.

Пять кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» – уже несут службу в составе ВМФ России. Еще пять кораблей проекта – «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон», «Град» и «Наро-Фоминск» – строятся на Зеленодольском судостроительном заводе.

Корветы УРО проекта 21631 вооружены ракетным комплексом «Калибр». Также на них устанавливаются пусковые установки комплекса 3М-47 «Гибка». Длина корабля составляет 75 метров, водоизмещение – 949 тонн, скорость – 25 узлов. Дальность плавания – до 2,5 тыс. миль, автономность – 10 суток.

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