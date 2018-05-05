Украинские силовики обстреляли поселок Донецкий на территории ЛНР

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики ведется обстрел поселка городского типа Донецкий со стороны украинских силовиков, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас ведется целенаправленный обстрел населенного пункта Донецкий с населенного пункта Новотошковское. Противник прикрывается мирными гражданами как живым щитом: минометы калибром 120 миллиметров установлены прямо на улицах жилого сектора», – заявил Марочко.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает РИА «Новости».

Напомним, с 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы так и не были полностью остановлены.

Ранее сообщалось, что украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки.