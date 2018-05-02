ВСУ открыли огонь из танков по пригороду Горловки

Украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки, заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики.

Он уточнил, что ВСУ выпустили по домам и улицам не менее 20 танковых снарядов, а также более 30 выстрелов из гранатометов, передает РИА «Новости».

В оперативном командовании связывают обстрел ВСУ с попыткой провокации в преддверии встречи контактной группы в Минске, однако подразделения ДНР на провокацию не поддаются, соблюдая режим прекращения огня.

Ранее в среду глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадию.

В апреле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие», объявленное в Донбассе с 30 марта, несмотря на то что лидеры стран «нормандского формата» подчеркивали важность его соблюдения.