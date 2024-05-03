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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    5 комментариев
    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    4 комментария
    3 мая 2024, 14:02 • Новости дня

    В постпредстве России при ОЗХО отвергли обвинения в применении химоружия

    Tекст: Александра Юдина

    Обвинения России в применении химоружия безосновательны, страна избавилась от всех своих запасов отравляющих веществ, сообщили в постоянном представительстве России при ОЗХО.

    Из сообщения следует, что обвинения Соединенных Штатов в применении Россией химоружия не имеют оснований, передает ТАСС.

    По информации представительства, деятельность США дискредитирует ОЗХО и направлена на замену международного права, такого как Конвенция о запрещении химического оружия, порядком, основанным на правилах».

    В Кремле обвинения США в адрес России из-за «химоружия» назвали голословными.

    1 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия

    Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.

    На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    1 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    В Москве на выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

    Мощность двигателя у M1150 составляет 1,5 тыс. лошадиных сил, масса машины – 70 тонн, рассказал боец с позывным Вольск, передает RT.

    Ее удалось ослепить, ударив беспилотником в камеру.

    По словам военного, эта машина «еле-еле» себя способна тащить, она постоянно вязнет. Он предположил, что эта техника может найти применение в пустынях, но в средней полосе «совсем другая местность».

    Ранее работников посольств США, Британии, Германии, Франции и Польши пригласили посетить выставку трофейной техники НАТО в Москве без очереди.

    Коментарии (8)
    1 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп назвал цель новых санкций против России

    Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»

    Госдеп назвал цель новых санкций против России
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2», заявил госдепартамент США.

    Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.

    Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

    США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.

    Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.

    Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.

    Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.

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    1 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS

    Депутат Шеремет объяснил страхом отказ США признавать уничтожение ATACMS российской ПВО

    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Вашингтона признавать уничтожение американских оперативно-тактических ракет ATACMS средствами противовоздушной обороны России обусловлен страхом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Шеремет отметил, что российские войска быстро адаптируются к поставляемому Киеву западному оружию, а вот смогут ли США адаптироваться к эффективному русскому оружию, зарекомендовавшему себя в зоне СВО, – это вопрос, который должен волновать Вашингтон, добавил депутат.

    Ранее Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО.

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    3 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    Украинскую диаспору в США шокировал разговор военных на русском

    В украинской диаспоре в США шокированы разговором военных на русском языке

    Tекст: Александра Юдина

    Представители украинской диаспоры в Вашингтоне шокированы тем, что приглашенные бойцы ВСУ, которые проходили реабилитацию в Штатах, начали разговаривать между собой на русском языке, сообщил экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

    По его словам, диаспора пригласила украинских военных после реабилитации, чтобы поддержать их, а потом произошел скандал – после выступления бойцы ВСУ начали между собой что-то обсуждать на русском языке, передает ТАСС.

    Также Милованов добавил, что проживающие в американской столице украинцы задались вопросом «кого им привели», назвав общение «на языке врага» безобразием.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти Прибалтики вышли из себя от русских букв.

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    3 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере
    @ Senior Airman Jimmie Pike/dvidshub.net

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие разместились на территории авиабазы 101 в Нигере, где также дислоцированы американские войска, сообщили в Пентагоне.

    Ситуация возникла на фоне решения Нигера о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью, сообщает РБК.

    В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте.

    Отмечается, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе. При этом США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе вместе с российскими военными.

    «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты», – признал один из чиновников США.

    Эксперты отмечают, что прибытие российских военных не обязательно означает полный разрыв отношений между Нигером и США. В краткосрочной перспективе присутствие российских инструкторов может быть связано с продажей оружия.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами, несмотря на санкции США.

    При этом от отметил, что США продолжают неприкрытое давление на страны, юрлица из которых подпадают под санкции, в результате чего страдают разные компании.

    Коментарии (7)
    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

    Коментарии (8)
    2 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова

    Директор разведки США Хейнс не исключила прорыв ВС России в районе Харькова

    В разведке США предположили скорый прорыв ВС России в районе Харькова
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия добивается прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

    Хейнс заявила, что США видят сдвиг на поле боя в пользу России и ожидают скорых тактических прорывов ВС России, передает ТАСС.

    По ее словам, российские войска добиваются успеха в том числе благодаря поставкам из Китая компонентов и материалов двойного назначения. Хейнс также полагает, что именно этот фактор «ускорил восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего» начала СВО.

    Ранее украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью.

    Коментарии (22)
    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

    Коментарии (10)
    30 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций

    Американист Дудаков: Если цена галлона бензина в США перешагнет отметку в 4 доллара, Байден не сможет переизбраться

    Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Рост цен на бензин внутри США негативно сказывается на перспективах Байдена в рамках предстоящих выборов. Поэтому Вашингтон ищет способы обхода собственных санкций для стабилизации ситуации в стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике.

    «Администрация Байдена на сегодня оказалась в непростой ситуации. Дело в том, что цены на бензин в Америке растут. Происходит это по ряду причин, среди них конфликт на Ближнем Востоке и некоторые трудности, с которыми сталкиваются американские нефтяники», – сказал американист Малек Дудаков.

    Увеличение цены на топливо ведет к разгону инфляции в США, добавляет спикер. «А это влечет за собой неприятные последствия лично для Байдена в преддверии президентских выборов», – уточняет эксперт.

    Собеседник убежден: США постараются предпринять шаги по смягчению ситуации. «Мы уже видели попытку договориться с Ираном. Это происходило незадолго до конфликта в Газе. Также были поползновения в сторону Венесуэлы, когда временно снимались рестрикции, но это тоже ни к чему не привело», – перечисляет аналитик.

    «Сейчас я допускаю, что Вашингтон попробует найти способы обхода собственных санкций в отношении России. Повторюсь – вся эта история напрямую связана с предстоящими выборами в США. Потому что между ценами на топливо и исходом президентской гонки наблюдается очень сильная корреляция. Стоимость галлона бензина выше 4 долларов может поставить крест на кампании Байдена и его амбициях избраться на второй срок», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике. Речь идет о транзакциях с Центральным банком, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля в 50% и более.

    Согласно лицензии, выданной американским министерством, ограничения будут сняты вплоть до 1 ноября текущего года. Связанными с энергетикой будут считаться транзакции, имеющие непосредственное отношение к добыче, покупке, транспортировке, переработке и т.д. нефти, урана, СПГ и прочих энергоресурсов.

    Что любопытно, нынешнее решение минфина фактически распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что вынудило Штаты принять такое решение и как оно отразится на рынке.

    Коментарии (5)
    1 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    В перечень включили те, кого американская администрация считает причастным к военно-промышленному комплексу России и к связанным с ним компаниям, передает РИА «Новости».

    В него включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.

    Рестрикции также вводятся против войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России.

    Кроме того, санкции вводят в отношении авиаперевозчика «Победа». Взаимодействие с ним должно быть прекращено в три месяца. Поставки товаров и услуг авиакомпании разрешат до 30 июня, а платежи – до 30 июля.

    Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».

    Помимо того, США ввели санкции против судов под флагами Сингапура и Панамы.

    Ранее в госдепе США заявляли, что Вашингтон не меняет своего подхода к санкциям против России.

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    1 мая 2024, 03:25 • Новости дня
    Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана
    Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете импорта российского урана принят Сенатом США, документ оставляет Вашингтону возможность продолжать закупки до 2028 года.

    Законопроект принят единогласно. Далее он отправится на подпись президенту США Джо Байдену, передает РИА «Новости».

    Запрет вводится до конца 2040 года. В законопроекте сказано, что министр энергетики может провести консультации с Госдепом и минторгом США и «разрешить импорт», если нет иных источников или же поставки отвечают «национальным интересам» США.

    Напомним, в конце 2023 года законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из России одобрила Палата представителей США.

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    1 мая 2024, 06:45 • Новости дня
    Житель США признал вину в передаче технологий для БПЛА российским компаниям

    Житель Нью-Йорка Григорьев в суде США признал вину в передаче технологий для БПЛА российским компаниям

    Житель США признал вину в передаче технологий для БПЛА российским компаниям
    @ Giorgos Kontarinis/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Нью-Йорка Николай Григорьев в федеральном суде в Бруклине признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта технологий, которые используются в российских военных беспилотниках, сообщил минюст США.

    Указывается, что речь идет об электронике двойного назначения на сумму свыше 250 тыс. долларов. Григорьеву грозит пять лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

    При обыске в доме Григорьева были обнаружены и изъяты более 11,5 тыс. электронных компонентов, якобы ожидавших отправки в Россию, передает РБК.

    Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, в ноябре в США были арестованы четыре российских гражданина, которых обвинили в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию.


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    1 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун»

    США ввели санкции против производителя бронеавтомобилей «Тайфун» и руководителей оборонных заводов России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство финансов США внесло в санкционный список российскую компанию «Ремдизель», производителя бронеавтомобилей «Тайфун», а также ряд должностных лиц российских оборонных предприятий.

    Под санкции попали генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков, генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин и исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что «Ремдизель» выпускает бронетехнику для вооруженных сил, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» различных классов и колесных формул, а также бронемашины З-СТС.

    Против должностных лиц санкции введены за «поддержку военно-промышленного комплекса России».

    Ранее сообщалось, что США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов. В пакет санкций включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.

    Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».

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    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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