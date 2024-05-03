Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
В Германии начался суд из-за «продажи в Россию компонентов для беспилотников»
Суд Штутгарта в Германии начал рассмотрение дела по подозрению в якобы нарушении европейского эмбарго против России, сообщили СМИ.
Как пишет DPA, на скамью подсудимых попал 59-летний бизнесмен из земли Саар и 53-летняя предпринимательница из Баден-Вюртемберга, передает ТАСС.
В прокуратуре уточнили, что подсудимые организовали поставки компонентов в Россию, которые якобы использовались для производства беспилотников. Отмечается, что продажа проходила через фирмы в третьих странах – в Казахстане, Киргизии, ОАЭ, Турции.