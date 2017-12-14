Американский авианосец «Гарри Трумэн» готов к нанесению ударов по целям в Сирии

Находящаяся в Средиземном море авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала воздушные операции возглавляемой США международной антитеррористической коалиции против ИГ* в Сирии, сообщили в ВМС США.

«АУГ «Гарри Трумэн» приступила 3 мая 2018 года к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость», – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается также, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков совершили над Сирией несколько вылетов.

Как заявил контр-адмирал Юджин Блэк, подобные операции призваны «ликвидировать ИГ* и угрозу, которую она представляет для международного сообщества». Он также выразил готовность «нанести точечные удары» по целям противника.

В апреле авианосец «Гарри Трумэн» в сопровождении ракетного крейсера Normandy и четырех эсминцев покинул порт приписки Норфолк в штате Вирджиния и отправился в район Ближнего Востока. Как отмечала представитель ВМС США Кло Морган, АУГ будет действовать в зонах оперативной ответственности Пятого и Шестого флотов ВМС США, куда входят западная часть Индийского океана, Персидский залив и Средиземное море. На борту «Гарри Трумэна» находятся 90 самолетов и вертолетов, в состав всей АУГ входят почти 6,5 тыс. военнослужащих.

Позднее стало известно, что АУГ во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться в Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко назвал это решение усилением давления на Россию и Сирию.