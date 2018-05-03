Поклонники Агутина расстроились из-за Шнура

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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

Спорные острова в Южно-Китайском море становятся непотопляемым авианосцем КНРФото: Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies
Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР – на спорных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В чем наша сила?

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Такое ощущение, что мир сошел с ума. Нам в карман суют чей-то кошелек, а потом кричат «держи вора!». Знакомые отворачиваются. Нас загоняют в угол… К сожалению, это наша новая реальность. На следующие лет десять. Почему? Подробности...
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В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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          Поклонники Агутина расстроились из-за Шнура

             4 мая 2018, 11:45
          Фото: www.instagram.com/agutinleonid
          Текст: Виктория Федотова

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          Поклонники музыканта Леонида Агутина заявили, что ему не стоит записывать совместную песню с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым из-за сложного характера последнего.

          В соцсетях музыканты Леонид Агутин и Сергей Шнур опубликовали совместные селфи, заявив о сотрудничестве.

          «Пишем песню. Что-то будет!)», – написал Леонид Агутин на своей странице в Instagram.

          Поклонники неоднократно называли Агутина интеллигентным певцом, предостерегали его от матерщины и разухабистости, которыми славится Сергей Шнуров.

          «Шнур и Агутин? Бизнес и ничего личного? Но все равно, как-то не по себе от этого тандема», – написала helga.miller.79.

          «Да, Шнур выглядит лет на 10 старше Агутина. И Шнур органичней смотрелся бы с вокзальными завсегдатаями и Собчак. Очень хочется верить, что Леонид не опустится до шнуровской матерщины и тупого юмора», – считает polya27_.

          «Агутин разочаровал. Отношусь к Леониду как к поэту и художнику. А шнур конъюнктурщик чистой воды, и то что он несёт со сцены, унижает нашу ,и так нравственно хромую Россию. «Бродский и Джигурда», «Шевчук и Скриптонит». Вряд ли это можно представить», – отметил victoramosov.

          Поклонники Шнура встали на его защиту:

          «Шнур очень даже умный, интеллигентный мужик. Просто он играет такие роли. Он и зарабатывает на том, что одни его любят, а другие ненавидят. И те, и другие им интересуются, это главное», – отметила lybovnebosvod54.

          Ранее Леонид Агутин записывал песни совместно с Анжеликой Варум, Владимиром Пресняковым и Марией Ечиной, группой «Отпетые мошенники». Сергей Шнуров часто зовет знаменитостей для съемки в клипах. Его гостями неоднократно становились Ксения Собчак, Александр Невзоров, рэперы ST и Pharaoh, футболист Александр Кержаков.


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