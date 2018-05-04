Россия обвинила США в попытке «задвинуть» тему ИГ на второй план

Соединенные Штаты пытаются представить Иран и движение «Хезболла» более серьезной угрозой миру и безопасности, чем запрещенные в России террористические организации «Аль-Каида» и ИГ*, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Дмитрий Феоктистов.

«Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ* – это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ – это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план», – заявил Феоктистов, слова которого передает РИА «Новости».

По его словам, про «Аль-Каиду» представители США «вообще не вспоминают», хотя, по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида» сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ.

Он уточнил, что, по имеющимся у России данным, доходы террористической организации «Аль-Каида» в 10-20 раз превышают доходы террористической группировки «Исламское государство*» и составляют до 40 млн долларов в месяц.

«После перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами водородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка 3 млн долларов в месяц» – рассказал дипломат.

«Так вот американцы ни про ИГ, ни про «Аль-Каиду» не говорят. Вот все, что их интересует. Это «Хезболла» и Иран», – сказал он на полях 18-ой сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

Напомним, в начале апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил правительство Ливана за борьбу с «деструктивным воздействием Ирана и движения «Хезболла».

Позднее американские СМИ обвинили Россию в провоцировании масштабной войны на Ближнем Востоке – между Израилем, с одной стороны, и Ираном, «Хезболлой», а также шиитским ополчением в Сирии и Ливане, с другой.