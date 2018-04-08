Трамп похвалил Ливан за готовность бороться с Ираном и «Хезболлой»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в специальном заявлении похвалил правительство Ливана за укрепление безопасности и экономики, а также за борьбу с «деструктивным воздействием Ирана и движения «Хезболла».

По словам Трампа, Ливан «сталкивается с бесчисленными вызовами, включая беспрецедентный приток беженцев и деструктивное воздействие Ирана и движения «Хезболла», передает РИА «Новости».

«Я отмечаю прогресс правительства Ливана, которое под руководством премьер-министра Саада Харири решает эти насущные вопросы», – говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Президент США отметил, что Ливан увеличил контингент своих войск на юге страны и нанес поражение местным сторонникам ИГ*, а правительство страны скоро проведет «исторические» парламентские выборы.

Трамп также отметил важность инвестиций и борьбы с коррупцией для стимулирования экономики Ливана.

США гордятся связями с Ливаном и поддерживают его правительство, заключил глава Белого дома.

Напомним, в октябре прошлого года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила введение новых санкций против ливанского движения «Хезболла», сражающегося в Сирии на стороне правительственных войск.