Родченков нашел в сборной России причастного к допингу футболиста

Информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что в расширенном списке сборной России по футболу есть игрок, который являлся частью допинговой программы.

«В программе допинг-контроля было 34 футболиста, которые играли на юниорском уровне, в категории до 23 лет, женских и взрослых мужских командах. Очень важно, что они еще находятся под расследованием, потому что у нас были начальные тесты, однако затем процедуру остановили и все пробы отметили как отрицательные», – цитирует The Independent Родченкова.

По его словам, среди этих 34 футболистов есть игрок, включенный в расширенный список сборной России на ЧМ-2018.

Ранее немецкий журналист-«разоблачитель допинга» Хайо Зеппельт, который в качестве исключения был допущен на ЧМ по футболу в России, заявил о подозрениях в применении допинга российскими футболистами. Тогда же Родченков, который снялся в очередном фильме «Футбольные друзья России» Зеппельта, выступил с «разоблачениями» российского футбола.

«Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные результаты в тестировании в футболе. «Не трогай футбол, ладно?» – сказал он мне. Он был моим начальником, и я последовал приказу», – рассказывал Родченков.