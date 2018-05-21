«Разоблачитель допинга» из Германии взялся за российский футбол

Немецкий журналист-«разоблачитель допинга» Хайо Зеппельт, который в качестве исключения был допущен на ЧМ по футболу в России, заявил о подозрениях в применении допинга российскими футболистами.

«У нас есть данные, что тогда, в 2014 году, там были и пробы игроков, которые сейчас находятся в заявке сборной России на ЧМ-2018. То есть речь идет о неоднозначных пробах 2014 года футболистов, которые сейчас в команде. В этом и заключается вопрос. ФИФА заявила, что провела какие-то тесты. На прошлой неделе мы задали им вопрос, провели ли они повторное тестирование на все запрещенные вещества и методы, но не получили ответа», – цитирует Deutsche Welle Зеппельта.

Журналист заявил, что не уверен, поедет ли в Россию на ЧМ-2018, несмотря на наличие визы.

«Теперь у меня есть виза, но решение будет принято позднее. Есть ряд вопросов, которые вызывают беспокойство. Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали, и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик - мы не знаем. Мы обсудим это внутри (компании ARD – прим. ВЗГЛЯД) и примем решение», – сказал он.

Зеппельт отметил, что доказательств применения допинга российскими футболистами сейчас нет, поэтому он не может назвать фамилии подозреваемых. «Мы не комментируем имена, потому что речь идет о явных серьезных подозрениях, но не о доказательствах. А так как мы не говорим о доказательствах, то и не раскрываем имен в своем расследовании», – добавил журналист.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков, который снялся в очередном фильме «Футбольные друзья России» Зеппельта, выступил с «разоблачениями» российского футбола, сообщает «Коммерсант».

«Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные результаты в тестировании в футболе. «Не трогай футбол, ладно?» - сказал он мне. Он был моим начальником, и я последовал приказу», – рассказал Родченков.

В ARD также заявили, что располагают документом, в котором номера проб, взятых у футболистов, сопоставлены с их именами.

Ранее СК России собрался допросить Зеппельта по делу в отношении информатора ВАДА Григория Родченкова. До этого сообщалось, что Зеппельту все-таки разрешили въезд в Россию. Этому предшествовали сообщения о том, что между Москвой и Берлином ведутся переговоры о его допуске к освещению ЧМ-2018.

В середине мая стало известно, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018.

В январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показал несколько фильмов о допинге в России.