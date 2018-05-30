Посольство России прокомментировали показания врачей Скрипалей

Посольство России в Великобритании прокомментировало высказывания лечивших экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию врачей.

Представитель посольства заявил, что «складывается ощущение, что высказывания медицинских работников выстроены таким образом, чтобы поддержать официальную линию о применении в Солсбери боевого отравляющего вещества», передает РИА «Новости».

При этом британские власти уходят от прямого общения с посольством.

«Лондон продолжает уходить от прямого общения с нами, предпочитая дозированно подавать информацию о «деле Скрипалей» через СМИ. В этой связи намерены и далее добиваться от британской стороны ответов на все поставленные нами вопросы, а также требовать безусловного выполнения ею своих международно-правовых обязательств, в том числе вытекающих из консульских конвенций», – сказал собеседник.

По его словам, ответа на поставленный ранее перед официальным Лондоном вопрос об использовании антидота в ходе лечения «так и не прозвучало». «Врачи аккуратно обходили эту тему стороной, говоря лишь о том, что применяли «комбинации различных медикаментов» и пользовались советами сотрудников секретной химической лаборатории в Портон-Дауне», – отметил дипломат.

При этом роль экспертов из Портон-Дауна остается неясной. «Интересно было бы узнать, в какой момент они подключились к лечению, и какие именно «новые подходы» были ими предложены. Одновременно вызывают удивление высказывания медицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживут после применения нервно-паралитического вещества, и были «поражены» их быстрым выздоровлением. Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалей спасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни после отравления», – заметил представитель дипмиссии.



Кроме того, озвученная врачами хронология событий, по его мнению, противоречит звучавшим ранее в британских СМИ утверждениям о том, что в момент госпитализации Скрипалей в больнице «случайно» находились врачи, имеющие навыки в оказании помощи пострадавшим от химического оружия.

«Есть и другие нестыковки: до сих пор четко не прозвучало, почему не проводилось обеззараживание в больнице, в то время как химическая очистка тех мест, где побывали Скрипали 4 марта, идет полным ходом», – добавил он.



В посольстве выразили недоумение тем фактом, что врачи взяли на себя роль представителей интересов Скрипалей в суде, принимавшем решение о заборе у них крови для передачи «международным инспекторам», при том, что у Скрипалей в России есть близкие родственники.

«Готовой приехать и помочь своим родным племяннице Скрипаля Виктории до сих пор отказывают в визе», – напомнил дипломат.

Напомним, британские врачи рассказали о трех ключевых факторах спасения Скрипалей. Врачи больницы в Солсбери разошлись во мнениях относительно того, было ли примененное лечение опасно для их пациентов.