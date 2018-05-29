Врачи рассказали о способе лечения Скрипалей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были спасены благодаря трем ключевым факторам – быстрой госпитализации пациентов, введению их в медикаментозный сон и помощи экспертов из химической лаборатории в Портон-Дауне.

При лечении Скрипалей врачи прибегли к использованию различных комбинаций лекарственных препаратов, которые рекомендовали международные эксперты из лаборатории Портон- Даун, отмечает заведующий отделением интенсивной терапии Данкан Мюррей, передает ТАСС со ссылкой на программу вещательной корпорации Би-би-си Newsnight.

Специалисты лаборатории проводили тесты и затем давали рекомендации врачам по наилучшим методам лечения. Были опробованы совершенно новые подходы, что способствовало быстрому восстановлению Скрипалей, чего врачи просто не могут объяснить.

Ранее сообщалось, что медики не верили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выживут.

На прошлой неделе Юлия Скрипаль выступила с первым публичным обращением после отравления. В середине мая из больницы выписали и ее отца.