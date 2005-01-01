Врачи в Солсбери сперва сочли Скрипалей обреченными умереть от отравления

Медики не верили, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выживут, заявил врач интенсивной терапии Стивен Джукс, пациентами которого были Скрипали.

«Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Press Association и Би-би-си.

Он заявил, что врачи оказали пострадавшим «наилучшую клиническую помощь», но наблюдались «все признаки того, что они не выживут».

Заведующий отделением интенсивной терапии Данкан Мюррей рассказал, что его разговор с дежурной медсестрой в день госпитализации Скрипалей оказался таким, какого он «никогда вообразить бы себе не смог».

Главврач больницы в Солсбери Кристин Бланшард отметила, что не было долгосрочного прогноза в отношении состояния Скрипалей и полицейского Ника Бэйли, а глава сестринского ухода Лорна Уилкинсон рассказала, что медики опасались большего числа жертв.