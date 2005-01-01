Врачи в Солсбери поспорили об опасности методов лечения Скрипалей

Врачи больницы в Солсбери, вылечившие от отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, разошлись во мнениях относительно того, было ли примененное лечение опасно для их пациентов.

Телекомпания Би-би-си в программе Newsnight показала интервью с персоналом лечебного учреждения, предоставлявшего Скрипалям медицинскую помощь и уход, передает ТАСС.

«Своего рода опасные, экспериментальные вещи могли стать ключевыми для восстановления здоровья этих двух человек. Но, возможно, мы так никогда и не узнаем, в какой мере это способствовало ходу их реабилитации...И еще эта работа была в значительной мере поддержана и дополнена очень хорошо информированным международным экспертом», – заявил завотделением интенсивной терапии больницы городского округа Солсбери Данкан Мюррей.

Однако главный врач больницы Кристин Бланшард считает, что в лечении Скрипалей экспериментальная составляющая отсутствовала вовсе.

«Не было никакого рискованного лекарства. Это было делом использования лишь тех научных достижений, которые были нам известны. Мы получали очень качественные научные и технические консультации», – заявила Бланшард.



Напомним, во вторник британские врачи рассказали о трех ключевых факторах спасения Скрипалей.