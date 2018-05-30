Небензя поставил Украине диагноз

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, от какого «психиатрического синдрома» страдает Украина.

По словам дипломата, на Украине «зашкаливает уровень шизофрении». Небензя подчеркнул, что это не ругательство. Шизофрения, как указал постпред – «это психиатрический синдром раздвоения личности». Действия украинских властей привели к тому, что страна «живет в двух параллельных мирах», заявил Небензя.

Один мир – это «состоянии фантомной гибридной войны с Россией». В реальном же мире «никакого российского вторжения нет», но чтобы поддерживать «виртуальный мир» власти Украины установили «жесткий контроль информационного пространства», передает ТАСС.

Небензя заявил, что политика Запада в украинском вопросе основана не на серьезном анализе ситуации, а на антироссийских штампах. Постпред отметил, что на Украине «российский след» стал «универсальным тезисом» при любых инцидентах.

«Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции по поводу происходящего на Украине. Вы питаетесь штатными клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных», – заявил Небензя, добавив, что Киев изливает на Россию «ведра помоев и ненависти».

«Знаете ли вы, какую ложь они позволяют себе говорить, какой злобой пышут? – спросил он. – Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране?».

Небензя отметил, что беззаконие, которое продолжается на Украине, «не потерпели бы ни в одном правовом государстве», киевские власти «действуют методами полицейского государства, потакает росту экстремистских и неонацистских настроений».