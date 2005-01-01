Небензя объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс

Властям Украины не нужен Донбасс, учитывая близкие президентские выборы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

На первом в 2018 году заседании по ситуации на Украине Москва предложила СБ ООН принять заявление в поддержку минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Небензя зачитал текст предложенного документа: «Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года».

В заявлении Россия призвала «обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня», передает РИА «Новости».

Кроме того, в предложенном Россией заявлении участников конфликта призывают «воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202».

Небензя заявил, что Украина уклоняется от выполнения минских соглашений, так как Донбасс Киеву «не нужен», передает ТАСС.

«Зачем ему несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся киевской власти и так ниже некуда», – заявил он, подчеркнув, что для урегулирования ситуации Киев должен вести переговоры с Донбассом, то есть признать, что «речь идет о внутриукраинском конфликте, о братоубийственной войне».

Но власти Украины не могут «разрушить созданный ими удобный миф о российской агрессии», сказал постпред России.

«Мы и дальше будем наблюдать имитацию бурной деятельности, театральные представления и пафосные выступления киевских властей», – предсказал он.

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России сохранятся, пока Россия «не вернет Крымский полуостров под украинский контроль», «не выведет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять свои минские обязательства».

США утверждают, что вместе с Францией, Германией и Украиной прилагали усилия к урегулированию ситуации в Донбассе, но Россия якобы «отказалась от реального сотрудничества».

«И наши попытки застопорились начиная с января», – заявила Хейли.

Она утверждает, что силы ДНР и ЛНР якобы подчиняется российским военным, которые, по версии Вашингтона, снабжают ополченцев вооружениями и «сражаются вместе с ними». Хейли заявила о «тысячах танков, бронемашин и тяжелой артиллерии», хотя никаких доказательств своих слов не привела.

Кроме того, США утверждают, что российская сторона «разрешала, если не давала указания своим силам задерживать, угрожать и даже стрелять по (международным) наблюдателям, по их машинам, камерам и дронам».

По мнению постпреда США, ситуацию в Донбассе нельзя считать замороженным конфликтом, так как ситуация ухудшилась, стало расти число погибших среди мирного населения.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.