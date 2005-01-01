Небензя объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс

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30 мая, среда  |  Последнее обновление — 02:38  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские) каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Небензя объяснил нежелание Киева возвращать Донбасс

             30 мая 2018, 01:03
          Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Властям Украины не нужен Донбасс, учитывая близкие президентские выборы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

          На первом в 2018 году заседании по ситуации на Украине Москва предложила СБ ООН принять заявление в поддержку минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Небензя зачитал текст предложенного документа: «Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года».

          В заявлении Россия призвала «обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня», передает РИА «Новости».

          Кроме того, в предложенном Россией заявлении участников конфликта призывают «воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202».

          Небензя заявил, что Украина уклоняется от выполнения минских соглашений, так как Донбасс Киеву «не нужен», передает ТАСС.

          «Зачем ему несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся киевской власти и так ниже некуда», – заявил он, подчеркнув, что для урегулирования ситуации Киев должен вести переговоры с Донбассом, то есть признать, что «речь идет о внутриукраинском конфликте, о братоубийственной войне».

          Но власти Украины не могут «разрушить созданный ими удобный миф о российской агрессии», сказал постпред России.

          «Мы и дальше будем наблюдать имитацию бурной деятельности, театральные представления и пафосные выступления киевских властей», – предсказал он.

          В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России сохранятся, пока Россия «не вернет Крымский полуостров под украинский контроль», «не выведет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять свои минские обязательства».

          США утверждают, что вместе с Францией, Германией и Украиной прилагали усилия к урегулированию ситуации в Донбассе, но Россия якобы «отказалась от реального сотрудничества».

          «И наши попытки застопорились начиная с января», – заявила Хейли.

          Она утверждает, что силы ДНР и ЛНР якобы подчиняется российским военным, которые, по версии Вашингтона, снабжают ополченцев вооружениями и «сражаются вместе с ними». Хейли заявила о «тысячах танков, бронемашин и тяжелой артиллерии», хотя никаких доказательств своих слов не привела.

          Кроме того, США утверждают, что российская сторона «разрешала, если не давала указания своим силам задерживать, угрожать и даже стрелять по (международным) наблюдателям, по их машинам, камерам и дронам».

          По мнению постпреда США, ситуацию в Донбассе нельзя считать замороженным конфликтом, так как ситуация ухудшилась, стало расти число погибших среди мирного населения.

          Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.


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