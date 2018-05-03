Российские пограничники предупредили о провокациях Украины в Азовском море

Российские пограничники начали предупреждать иностранные суда, проходящие по Керченскому проливу в Азовское море, о возможных провокациях со стороны Украины, сообщает ФСБ.

«Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Республике Крым.

ФСБ говорит о мерах, обусловленных необходимостью предотвращения попыток проникновения в Россию лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабанды оружия, боеприпасов, а также обеспечения безопасности мореплавания и строительства Крымского моста.

Уточняется, что замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничникам в связи с проведением проверок иностранных морских судов не поступало.

Ранее в среду сообщалось, что с 30 апреля Россия стала ежедневно останавливать для досмотра и идентификации команды следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море невоенные суда.

Ранее Москва требовала от Киева прекратить издевательства над российскими моряками, пообещав ответить, если Украина не отпустит экипаж рыболовецкого судна.

Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Некоторым членам экипажа удалось бежать в Россию и вернуться в родной Крым. Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж судна на Украине взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна.